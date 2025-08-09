У одному із сіл Запорізької області жінку покусав шакал

У Біленьківській громаді на Запоріжжі дикі тварини живуть поруч з людьми

У Біленьківській громаді, що у Запорізькому районі, місцеві жителі почали помічати диких тварин, зокрема вовків та лисиць. У Держпродспоживслужбі зазначили – тварини тікають до людей, намагаючись врятуватись від бойових дій, адже лінія фронту менш ніж за 20 кілометрів. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Вовки живуть і в посадках, і на озері. Навіть, де зерносклад, один біля клуба. І ще одне озеро, там теж живуть. Ну, і лисиці в городах у людей живуть, в норах. Тому що городи закинуті, тварини живуть там і хазяйнують», – розповіла місцева жителька Людмила Тарасова.

Інформацію про хижаків підтвердили й у сільраді. Заступниця Біленьківського сільського голови Алла Кришталь розповіла, що у червні дика тварина напала на жінку біля приватного будинку.

«21 червня до Біленького зайшов шакал і у дворі покусав жінку. Потерпілу госпіталізували, їй робили щеплення від сказу. Ще були помічені дикі тварини на території Біленького, Першого і межі сіл Червонодніпровка і Біленького. Покусані кішки дикими тваринами. Були попереджені поліція, Держспоживслужба і написаний лист на Запорізьку районну державну адміністрацію», – каже Алла Кришталь.

«Раніше в області популяцію диких тварин регулювали за допомогою мисливства, на спеціально відведених для цього територіях. Однак з лютого 2022 року полювання заборонили, а інших варіантів боротьби із дикими тваринами у законодавстві не передбачено», – повідомив директор департаменту захисту довкілля Запорізької ОВА Олександр Казанцев.

Він також зазначив, що масового нашестя хижаків поки не фіксують.

Навесні у Запорізькій області Держпродспоживслужба провела кампанію з пероральної імунізації диких тварин проти сказу. У 19 громадах розклали приманки з вакциною.

Якщо ж в населених пунктах люди помічатимуть хижаків, фахівці служби радять звертатися до ДСНС.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля людських осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь.

Також на Закарпатті, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Київщині та інших областях країни місцеві жителі масово фіксують у соцмережах появу жовточеревих полозів – найбільших неотруйних змій Європи, занесених до Червоної книги України. Керуючись страхом, під час зустрічі з плазунами, які можуть сягати двох метрів завдовжки, люди намагаються їх налякати або вбити. Однак експерти пояснюють: боятися цих змій не варто, потрібно лише знати правила поведінки.

Раніше «Главком» інформував, що усі 28 видів кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги. Один з найпоширеніших – руда вечірниця – за останні 40 років кардинально змінила свою поведінку. Замість мігрувати на південь, вона все частіше залишається зимувати у великих міста.