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    Від року до 94-х: оприлюднено віковий зріз нових хворих на коронавірус у Києві

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    Коронавірус атакує як дорослих, так і дітей - Від року до 94-х: оприлюднено віковий зріз нових хворих на коронавірус у Києві
    Коронавірус атакує як дорослих, так і дітей
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу до лікарень столиці шпиталізували 87 хворих на коронавірус

    За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли ще 1475 людей. Вік хворих становить від року до 94 років. Про це свідчать дані, оприлюднені мером Києва Віталієм Кличком у Telegram-каналі.

    «Іще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 82 810», – повідомив мер. 

    Захворіли:

    • 833 жінки віком від 18 до 94 років,
    • 563 чоловіки віком від 18 до 93 років,
    • 40 дівчаток від 1 до 17 років,
    • 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. 

    Захворіли, зокрема, і 57 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші хворі – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25767 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 248, у Дніпровському — 203 та в Дарницькому районі – 198 випадків.

    Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці. Джерело: пресслужба мера Києва
    Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

    «Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Кличко.

    Теги: Київ епідемія кияни коронавірус
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