Від року до 94-х: оприлюднено віковий зріз нових хворих на коронавірус у Києві

Коронавірус атакує як дорослих, так і дітей

За минулу добу до лікарень столиці шпиталізували 87 хворих на коронавірус

За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли ще 1475 людей. Вік хворих становить від року до 94 років. Про це свідчать дані, оприлюднені мером Києва Віталієм Кличком у Telegram-каналі.

«Іще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 82 810», – повідомив мер.

Захворіли:

833 жінки віком від 18 до 94 років,

563 чоловіки віком від 18 до 93 років,

40 дівчаток від 1 до 17 років,

39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 57 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші хворі – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25767 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 248, у Дніпровському — 203 та в Дарницькому районі – 198 випадків.

Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

«Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Кличко.