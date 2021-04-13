Від шестимісячних малюків до 95-річних стареньких: хто в Києві хворіє на Covid-19
За минулу добу до лікарень Києва госпіталізували понад 600 хворих на коронавірус і пацієнтів із підозрою на Covid-19
У Києві за минулу добу виявили 1503 хворих на коронавірус, серед яких більше жінок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Так, за минулу добу захворіли:
- 851 жінка віком від 18 до 95 років,
- 591 чоловік віком від 18 до 92 років,
- 29 дівчаток від шести місяців до 17 років,
- 32 хлопчики від шести місяців до 17 років.
«1503 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 42 людини. Усього за період пандемії в місті 3974 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 178609», – написав Кличко.
До лікарень столиці госпіталізували 146 хворих на коронавірус, а також 491 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 605 людей. Загалом коронавірус подолали 111821 киян.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 378, у Дніпровському – 250 та в Деснянському районі – 160.
Нагадаємо, за добу 11 квітня у Києві було виявлено 537 хворих на Covid-19, 42 людини померли від коронавірусу, 148 осіб побороли недугу.
З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.
9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.
Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.