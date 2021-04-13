  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Від шестимісячних малюків до 95-річних стареньких: хто в Києві хворіє на Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За минулу добу в Києві коронавірус виявлено 61 дитини - Від шестимісячних малюків до 95-річних стареньких: хто в Києві хворіє на Covid-19
    За минулу добу в Києві коронавірус виявлено 61 дитини
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу до лікарень Києва госпіталізували понад 600 хворих на коронавірус і пацієнтів із підозрою на Covid-19

    У Києві за минулу добу виявили 1503 хворих на коронавірус, серед яких більше жінок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Так, за минулу добу захворіли:

    • 851 жінка віком від 18 до 95 років,
    • 591 чоловік віком від 18 до 92 років,
    • 29 дівчаток від шести місяців до 17 років,
    • 32 хлопчики від шести місяців до 17 років.

    «1503 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 42 людини. Усього за період пандемії в місті 3974 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 178609», – написав Кличко.

    До лікарень столиці госпіталізували 146 хворих на коронавірус, а також 491 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 605 людей. Загалом коронавірус подолали 111821 киян.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 378, у Дніпровському – 250 та в Деснянському районі – 160.

    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці. Джерело: пресслужба мера Києва
    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

    Нагадаємо, за добу 11 квітня у Києві було виявлено 537 хворих на Covid-19, 42 людини померли від коронавірусу, 148 осіб побороли недугу.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies