Від шестимісячних малюків до 95-річних стареньких: хто в Києві хворіє на Covid-19

За минулу добу до лікарень Києва госпіталізували понад 600 хворих на коронавірус і пацієнтів із підозрою на Covid-19

У Києві за минулу добу виявили 1503 хворих на коронавірус, серед яких більше жінок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, за минулу добу захворіли:

851 жінка віком від 18 до 95 років,

591 чоловік віком від 18 до 92 років,

29 дівчаток від шести місяців до 17 років,

32 хлопчики від шести місяців до 17 років.

«1503 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 42 людини. Усього за період пандемії в місті 3974 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 178609», – написав Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 146 хворих на коронавірус, а також 491 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 605 людей. Загалом коронавірус подолали 111821 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 378, у Дніпровському – 250 та в Деснянському районі – 160.

Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у столиці. Джерело: пресслужба мера Києва

Нагадаємо, за добу 11 квітня у Києві було виявлено 537 хворих на Covid-19, 42 людини померли від коронавірусу, 148 осіб побороли недугу.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

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