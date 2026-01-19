Головна Київ Новини
В Ірпені начальниця відділення банку підозрюється у зникненні 1,7 млн грн: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
В Ірпені начальниця відділення банку підозрюється у зникненні 1,7 млн грн: деталі справи
За версією слідчих, упродовж цих двох місяців посадовиця здійснила п'ять переказів та одну операцію зі зняття готівки. Загалом їй вдалося вкрасти 1,748 тис. грн
фото з відкритих джерел

За даними слідства, 38-річна начальниця відділення банку мала повний доступ до рахунків клієнтів

В Ірпені Київської області правоохоронці завершили розслідування і скерували на розгляд суду матеріали справи щодо зникнення з рахунків клієнта банку 1,7 млн грн. У розтраті грошей підозрюють очільницю відділення фінустанови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними слідства, 38-річна начальниця відділення банку мала повний доступ до рахунків клієнтів. Вона підробляла платіжні документи нібито від імені клієнта банку для виведення грошей з його рахунку.

«Впродовж липня–серпня 2025 року зловмисниця неодноразово підробляла електронні платіжні інструкції нібито від імені клієнта банку та використовувала їх для незаконного переказу коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців», – йдеться у повідомленні поліції.

За версією слідчих, упродовж цих двох місяців посадовиця здійснила п'ять переказів та одну операцію зі зняття готівки. Загалом їй вдалося вкрасти 1,748 тис. грн.

«Схему жінка реалізовувала за попередньою змовою з іншою особою, вводячи її в оману та запевняючи, що всі документи нібито підписані клієнтом», – розповіли у поліції Київської області.

Наприкінці 2025 року правоохоронці повідомили начальниці відділення банку про підозру у підробленні та використанні документів на переказ, а також розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненої в умовах воєнного стану – ч. 1 ст. 200 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, колишній голова правління одного з комерційних банків України організував виведення активів банку шляхом незаконної видачі кредитних коштів фіктивним підприємствам без належного заставного забезпечення. Поліцейські встановили, що колишній голова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 млн грн: виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.

