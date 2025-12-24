Головна Київ Новини
search button user button menu button

Загибель 51 кішки: власниці притулку на Київщині оголошено підозру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Загибель 51 кішки: власниці притулку на Київщині оголошено підозру
Власниця притулку на Київщині тримала тварин без догляду, що призвело до їх смерті
фото: Національна поліція України

Правоохоронці заявили про масову загибель котів через антисанітарні умови в притулку

Правоохоронці оголосили про підозру в жорстокому поводженні із тваринами власниці притулку в Обухівському районі Київської області, де загинула 51 кішка. Про це 24 грудня повідомило регіональне управління Нацполіції. 

55-річна жінка самостійно створила притулок для тварин за місцем свого проживання в Обухівському районі області, заявили в поліції. Вона приймала на перетримку евакуйованих котів із зони бойових дій.  

Правоохоронці встановили, що жінка утримувала котів у закритому будинку без їжі, води
Правоохоронці встановили, що жінка утримувала котів у закритому будинку без їжі, води
фото: Національна поліція України

«Чотирилапих жінка тримала в закритому будинку в антисанітарних умовах, позбавивши їх їжі та води, а також належного медичного догляду, що призвело до їх масової загибелі», – йдеться в повідомленні поліції. 

Поліція оголосила підозру власниці притулку в Обухівському районі Київської області
Поліція оголосила підозру власниці притулку в Обухівському районі Київської області
фото: Національна поліція України

Жінку повідомили про підозру за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України). 

У суді підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, 18 грудня в селі Кременище було виявлено тіла чотирилапих. 

До слова, нещодавно у мережі спалахнув скандал навколо одеського кафе Cat Lounge у ТЦ «Афіни», яке пропонувало взяти котів в оренду. Тварин утримували у неналежних умовах, згодом стало відомо про загибель двох котів. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. 

Читайте також:

Теги: поліція жінка притулок Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує до восьми років увʼязнення
Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу
Сьогодні, 08:28
Азербайджанська жінка-військовослужбовець Саміра Самедова в українській армії
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
21 грудня, 12:07
Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
20 грудня, 12:23
Кермувальник потяга застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань зіткнення уникнути не вдалося
Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
19 грудня, 09:23
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 05:55
Нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
16 грудня, 04:58
У Луцьку затриманому, який влаштував стрілянину, оголосили про підозру
У Луцьку затримано чоловіка, який влаштував стрілянину – деталі інциденту
15 грудня, 14:24
Катерина Тарнавська з ведмедиком, якого їй подарували учні
105-річна полтавка розповіла про своє життя
7 грудня, 19:15
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року
5 грудня, 19:35

Новини

Ікона, складень та порцеляна: київська митниця передала музеям культурні цінності (фото)
Ікона, складень та порцеляна: київська митниця передала музеям культурні цінності (фото)
Загибель 51 кішки: власниці притулку на Київщині оголошено підозру
Загибель 51 кішки: власниці притулку на Київщині оголошено підозру
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав
На Хрещатику демонтовано МАФ, що працював з 2009 року (фото)
На Хрещатику демонтовано МАФ, що працював з 2009 року (фото)
У столичних супермаркетах продається екзотичний фрукт за ціною 5 тис. грн за штуку (фото)
У столичних супермаркетах продається екзотичний фрукт за ціною 5 тис. грн за штуку (фото)
У Бучі вперше відбудеться святкова Різдвяна хода: як долучитися
У Бучі вперше відбудеться святкова Різдвяна хода: як долучитися

Новини

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua