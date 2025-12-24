Загибель 51 кішки: власниці притулку на Київщині оголошено підозру
Правоохоронці заявили про масову загибель котів через антисанітарні умови в притулку
Правоохоронці оголосили про підозру в жорстокому поводженні із тваринами власниці притулку в Обухівському районі Київської області, де загинула 51 кішка. Про це 24 грудня повідомило регіональне управління Нацполіції.
55-річна жінка самостійно створила притулок для тварин за місцем свого проживання в Обухівському районі області, заявили в поліції. Вона приймала на перетримку евакуйованих котів із зони бойових дій.
«Чотирилапих жінка тримала в закритому будинку в антисанітарних умовах, позбавивши їх їжі та води, а також належного медичного догляду, що призвело до їх масової загибелі», – йдеться в повідомленні поліції.
Жінку повідомили про підозру за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).
У суді підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, 18 грудня в селі Кременище було виявлено тіла чотирилапих.
До слова, нещодавно у мережі спалахнув скандал навколо одеського кафе Cat Lounge у ТЦ «Афіни», яке пропонувало взяти котів в оренду. Тварин утримували у неналежних умовах, згодом стало відомо про загибель двох котів. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
