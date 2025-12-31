Головна Київ Новини
У Вишгороді повністю відновлено електропостачання

У Вишгороді повністю відновлено електропостачання
Місто опинилося без світла внаслідок російського обстрілу
фото: ДСНС

Понад чотири доби мешканці Вишгорода були без світла

Електропостачання у Вишгороді повністю відновлено після понад чотирьох діб без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

За словами чиновника, усі містяни знову зі світлом після майже 100 годин відсутності електропостачання. Також відновлено теплопостачання у постраждалих громадах Обухівського району.

Загалом упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356,5 тис. родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак.

«Водночас, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найбільш складними. На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, у наявності водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності», – йдеться в заяві.

Як відомо, Вишгород опинився без світла внаслідок ураження російським обстрілом розподільчої підстанції НЕК «Укренерго», яка забезпечує електропостачання передмість Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, у більшості областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, Україні потрібно близько двох місяців, щоб повернутися до роботи без відключень світла за умови припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

