Віденський бал-2018 відкриває набір дебютантів

Щорічний Віденський бал, який відбудеться в Києві 21 квітня 2018 року, відкриває набір дебютантів.

Як повідомили в оргкомітеті балу, підготовка дебютантів триватиме два місяці. Стати дебютантом класичного Віденського балу можуть дівчата 16-23 років та юнаки 18-28 років. Також розпочато набір дебютантів Дитячого Віденського балу – дитині має бути від 5 до 15 років. Саме дебютанти відкривають усі класичні віденські бали в усьому світі, до



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Віденський бал

Щорічний Віденський бал, який відбудеться в Києві 21 квітня 2018 року, відкриває набір дебютантів.

Як повідомили в оргкомітеті балу, підготовка дебютантів триватиме два місяці.

Стати дебютантом класичного Віденського балу можуть дівчата 16-23 років та юнаки 18-28 років. Також розпочато набір дебютантів Дитячого Віденського балу – дитині має бути від 5 до 15 років. Саме дебютанти відкривають усі класичні віденські бали в усьому світі, до них завжди прикута особлива увага. За усіма суворими канонами віденського балу, у Києві дебютанти відкриють його полонезом, також у програмі – вальс та полька – зазначають організатори.

«Ми підтримуємо зв’язки з бальними комітетами у Відні, Парижі, на Кіпрі. Досить відповідально ставимось до підготовки цього престижного європейського заходу, і як учасник та організатор багатьох балів можу зазначити, що київські дебютанти та їхні зіркові хореографи тримають марку і здатні показати результат європейського рівня. Вони це довели у 2017 році. Сподіваємось, вразять майстерністю і цьогоріч», – зазначив голова оргкомітету щорічного Віденського балу у Києві, народний артист України Герман Макаренко.

Він підтвердив, що дебютанти балу в столиці матимуть змогу виграти не лише корони принца та принцеси, але й поїздку на бал до однієї з країн Європи.

Заявки дебютантів можна надсилати до 15 лютого за посиланням.

Як відомо, у 2017 році до Києва повернувся Віденський бал. Його відвідали зіркові гості та учасники зі США, країн Євросоюзу та України.

Нагадаємо, що напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві пройде щорічний Віденський бал, присвячений спортивним досягненням українців, зокрема, спортсменів, паралімпійців – сильних людей, які надихають своїм прикладом.