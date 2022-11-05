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Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 5 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 5 листопада
Найтепліше буде в Криму та Закарпатті
фото ілюстративне

У північних та східних областях пройдуть невеликі дощі

У суботу, 5 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Невеликі дощі пройдуть на Закарпатті, Івано-Франківщині та на сході країни: на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Про це повідомляє meteoprog.ua.

У західних областях мінлива хмарність, у центральних – хмарно з проясненнями. Найтепліше буде в Ужгороді та на півдні країни. Температура повітря у цих областях прогріється до 14° тепла. Найхолодніші ночі будуть у північних та східних областях 2-4° тепла. Вітер переважно північно-західний до 20 м/с.

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 5 листопада фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: Україна прогноз погоди дощ

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