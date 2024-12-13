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Лубінець прокоментував ракетні удари по українській енергетиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лубінець прокоментував ракетні удари по українській енергетиці
Лубінець закликав партнерів України посилити тиск на РФ
фото з відкритих джерел

Омбудсмен закликав українців «бути готовими до тимчасових труднощів»

Сьогодні, 13 грудня, Росія знову здійснила масований обстріл енергетичної інфраструктури України, намагаючись залишити мільйони людей без світла й тепла. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Кожен обстріл – це злочин, що не залишиться безкарним. Росія повинна понести відповідальність за цілеспрямований терор проти цивільного населення! Закликаю кожного підтримувати один одного і бути готовими до тимчасових труднощів», – каже він.

Лубінець закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію. «Нові санкції і підтримка енергетичного сектору України – це найкраща відповідь на російські атаки. Темрява тимчасова. Наше світло – вічне!» – додав омбудсмен.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакує українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти України у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

Як повідомлялося, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: Лубінець обстріл війна енергетика відключення світла електроенергія

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