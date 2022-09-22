Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відомий блогер знімав у Києві провокативні сюжети для РФ: деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відомий блогер знімав у Києві провокативні сюжети для РФ: деталі (фото)
Блогер займався дискредитацією військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів
фото: СБУ

Відзняті «сюжети» чоловік викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах

Стало відомо ім’я столичного блогера, який поширював російську пропаганду у Києві.

За повідомлення СБУ чоловік знімав відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів, повідомили в пресслужбі СБУ. Служба не розголошує імʼя блогера, однак, за даними співрозмовників LB.ua серед правоохоронців, йдеться про Влада Антонова – власника сторінок і каналів dtp.kiev.ua.

«Відзняті «сюжети» викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах. Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових «новин»», – зазначили в СБУ.

Провокативне відео спецслужби РФ взяли і для «розгону» дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини.

6 фото
На весь екран

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони. Підозра повідомлена за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

Проєкт dtp.kiev.ua вже кілька років діє в соціальних мережах і має тисячі підписників. Сам Антонов вважає справу «замовною».

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила столичного блогера, який поширював російську пропаганду. Також у Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов».

Теги: Київ гроші Антонов інтернет чоловік влада блогер відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Синєгубов очолює прифронтову Харківську область з кінця 2021-го
Олег Синєгубов: Роботи для СБУ на звільненій Харківщині – не на один рік інтерв'ю
Сьогодні, 09:00
Україна обміняла Медведчука на 200 своїх захисників
Медведчука обміняно на 200 військових: глава СБУ розповів подробиці
Сьогодні, 01:22
Щоб посилити контроль за «явкою», неповнолітніх мають супроводжувати до «виборчих дільниць» їх батьки
Окупанти планують залучити дітей до голосування на «референдумі» – СБУ
Сьогодні, 15:48

Новини

Відомий блогер знімав у Києві провокативні сюжети для РФ: деталі (фото)
Відомий блогер знімав у Києві провокативні сюжети для РФ: деталі (фото)
Київщину найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Київщину найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.
Суд арештував активи російського мільярдера на 300 млн грн.
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Група киян передавала окупантам координати столичних ТЕЦ
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Розрізали зашморг на шиї: у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства (відео)
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію
Заборона продажу алкоголю в Києві: зареєстровано петицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
151K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
79K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
62K
Вперше з часів Другої світової. Чим унікальна мобілізація Путіна
54K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»
46K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту