Медведчука обміняли на 200 військових: глава СБУ розповів подробиці

Україна обміняла Медведчука на 200 своїх захисників

Обмін Медведчука не вплине на подальший розгляд його справи, конфіскацію майна тощо

Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників. Василь Малюк в ефірі телемарафону доповів президенту Володимиру Зеленському, що Україна обміняла «200 громадян України на Медведчука».

Раніше глава О Андрій Єрмак оголосив, що Україна повернула 215 своїх захисників.

Сам Медведчук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора.

«Медведчук – це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами держзрадник. Його провина повністю зафіксована у зібраних нами матеріалах… Під час роботи у справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу та затримали не одного держзрадника», – сказав він.

За словами в.о. глави СБУ, обмін Медведчука не вплине на подальший розгляд його справи, конфіскацію майна тощо.

В.о. Голови СБУ зазначив, що попри складні переговори обмін пройшов успішно. Адже Україна повертає значно більше захисників, ніж віддає росіян.

Глава української держави назвав обмін великою перемогою і подякував усім причетним.

«Думаю, ми Медведчука могли обміняти на одного нашого азовця та героя. А те, що повернули таку кількість, – є за що всій державі випити», – сказав Зеленський.

Єрмак у себе в Telegram-каналі уточнив, що п’ятьох командирів з Азовсталі обміняли на 55 російських полонених.

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку раніше повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.