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У Києві згоріла автівка підсанкційної журналістки Світлани Крюкової

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві згоріла автівка підсанкційної журналістки Світлани Крюкової
Крюкова заявила, що замовники підпалу їй відомі
фото: Світлана Крюкова/Facebook

Поліція встановлює, що стало причиною загоряння – «вибух чи підпал»

У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головного редактора забороненого в Україні видання «Страна» Світлани Крюкової, яка нині перебуває під санкціями. Про це Світлана Крюкова повідомила у Facebook лише сьогодні, 17 лютого. 

Ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі сталося загоряння автомобіля Range Rover, фактичною користувачкою якого є Крюкова.

Вогонь пошкодив квартиру другого поверху будинку та фасад, ніхто не постраждав. А от автомобіль відновленню не підлягає.

Наразі поліція встановлює, що стало причиною загоряння – «вибух чи підпал». Тривають експертизи та розшукові дії.

Сама ж Крюкова каже, що «замовники їй зрозумілі», проте конкретних імен не назвала, бо це «необачно».

«Що сказати? Замовники зрозумілі, виконавців шукає поліція, і, судячи з першого враження, у цій організації є професіонали, які люблять свою роботу, тому я вірю, що вони впораються з пошуком зловмисника і без мене. Висновків не буде. Я не змінююсь. Не поміняюсь. Не зраджу. Не злякаюся. Не втечу. Не заткнусь», – написала Крюкова. 

Нагадаємо, Світлана Крюкова потрапила під санкції РНБО  – президент України Володимир Зеленський підписав Указ №38/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 січня 2025 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Також 20 вересня 2017 року дані заступниці головного редактора сайту «Страна.ua» Світлани Крюкової з'явилися у базі «Миротворця»

Теги: автомобіль Київ пожежа

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