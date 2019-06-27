Суд відсторонив мера Василькова від займаної посади: підозрюють в підкупі виборців на користь Порошенка



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Міському голові Василькова Володимиру Сабадашу оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу

Володимир Сабадаш підозрюється у підкупі виборців в інтересах одного з кандидатів у президенти

Міського голову Василькова Володимира Сабадаша відсторонено від займаної посади. Відповідне рішення у середу, 26 червня, прийняв Печерський районний суд Києва. Про це повідомивзаступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

«У квітні поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців в інтересах одного з кандидатів у президенти України під виглядом міської бюджетної програми «Турбота», де людям роздавали по тисячі гривень. Сьогодні (26 червня. – Ред.) Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про відсторонення міського голови Василькова, районного центру на Київщині, Володимира Сабадаша із займаної посади. Сподіваємося, це стане хорошою превенцією від порушення закону для всіх інших осіб на цих виборах», – сказав він.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а саме Сабадаш не повинен залишати межі міста. Крім того, він повинен повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, міському голові Василькова 19 квітня оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27 (Організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

За даними журналістів «Грошей» (телеканал «1+1»), у Василькові жителям виплачували матеріальну допомогу, щоб вони голосували за Порошенка.

За голос на користь Порошенка пенсіонерам у Василькові виплачували по тисячі гривень з міського бюджету.