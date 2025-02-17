Удар шахедом по ЧАЕС. Виявлено три осередки тління

До робіт від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки

Погіршення радіаційної обстановки на Чорнобильській АЕС не зафіксовано

Через виявлення осередків тління на Чорнобильській атомній електростанції відновилося гасіння пожежі. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

«Відновлено роботи з ліквідації займання: зафіксовано три осередки тління; працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до робіт від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки. Ситуацію моніторять за допомогою БпЛА з тепловізором.

Повідомляється, що проведенням аварійно-рятувальних робіт керує начальник ГУ ДСНС у Київській області Сергій Дишкант.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, зазвачає Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Дані радіаційного фону по всій країні можна перевірити на офіційному ресурсі Міндовкілля «Екозагроза».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.