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Удар шахедом по ЧАЕС. Виявлено три осередки тління

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар шахедом по ЧАЕС. Виявлено три осередки тління
До робіт від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

Погіршення радіаційної обстановки на Чорнобильській АЕС не зафіксовано

Через виявлення осередків тління на Чорнобильській атомній електростанції відновилося гасіння пожежі. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

«Відновлено роботи з ліквідації займання: зафіксовано три осередки тління; працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до робіт від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки. Ситуацію моніторять за допомогою БпЛА з тепловізором. 

Повідомляється, що проведенням аварійно-рятувальних робіт керує  начальник ГУ ДСНС у Київській області Сергій Дишкант.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, зазвачає Державне агентство України з управління зоною відчуження. 

Дані радіаційного фону по всій країні можна перевірити на офіційному ресурсі Міндовкілля «Екозагроза». 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.

Теги: пожежа ЧАЕС Чорнобильська зона укриття Чорнобильська АЕС

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