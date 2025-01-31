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Ракетний удар по центру Одеси: троє постраждалих. Фото наслідків

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ракетний удар по центру Одеси: троє постраждалих. Фото наслідків
Постраждалих шпиталізовано у стані середнього ступеню важкості
фото: Одеська ОВА

На місці влучання працюють всі відповідні служби

Внаслідок ворожої атаки по центру Одеси 31 січня постраждало дві жінки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, обох постраждалих шпиталізовано у стані середнього ступеню важкості.

Ракетний удар по центру Одеси: троє постраждалих. Фото наслідків фото 1
фото: Одеська ОВА

«На місці працюють всі відповідні служби. Закликаю містян не нехтувати заходами безпеки та у випадку оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття!», – додав голова ОВА.

Ракетний удар по центру Одеси: троє постраждалих. Фото наслідків фото 2
фото: Одеська ОВА

Також він показав фото наслідків ракетного удару.

Ракетний удар по центру Одеси: троє постраждалих. Фото наслідків фото 3
фото: Одеська ОВА

Крім того, мер Одеси Геннадій Труханов показав кадри однієї з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО.

7 фото
На весь екран
фото: Геннадій Труханов

О 22:11 Кіпер повідомив, що відомо про трьох постраждалих: поранення голови отримав хлопець 2006 року народження. Його також ушпиталено.

Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Зазначимо, до цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога. Також було попередження про швидкісну ціль в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Перед тим міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про розвідувальний дрон у напрямку міста.

Згодом у місцевих пабліках зʼявилися перші фото та відео наслідків російської атаки. Ймовірно, був атакований центр міста

Ракетний удар по центру Одеси: троє постраждалих. Фото наслідків фото 4
фото: Telegram / Думська
Ракетний удар по центру Одеси: троє постраждалих. Фото наслідків фото 5
фото: Telegram / Думська

Свідки повідомляють, що постраждав відомий готель у центрі міста і магазини поряд.

Нагадаємо, російські війська вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.

Як повідомлялося, інформація про те, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Оболонському районі Києва уламки зачепили балкон в одній з квартир у багатоповерхівці, не підтвердилася.

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Теги: Геннадій Труханов ракетна атака вибух укриття війна озброєння росіяни росія Одеса окупанти ворог тривога

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