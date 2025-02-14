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Удар російського дрона по ЧАЕС: рятувальники повідомили про радіаційний фон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар російського дрона по ЧАЕС: рятувальники повідомили про радіаційний фон
фото: Андрій Єрмак, Telegeam

На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень

Радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю Четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції перебуває у нормі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

«Моніторинг триває. Ситуація під контролем», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.  

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблоку. 

Термін експлуатації саркофага був запланований на бл.изько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Теги: державна служба Чорнобильська зона обстріл Чорнобильська АЕС

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