Росія готується до повторного обстрілу України перед Новим роком – Зеленський

За словами Зеленського, ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину «під Новий рік»

Президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти у цьому році можуть ще раз вдатися до масованого обстрілу, щоб українці зустріли Новий рік у темряві. Таку заяву президент України зробив під час свого відеозвернення.

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«Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати.

Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне», – сказав Зеленський.

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Також, за словами Зеленського, ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін. Найбільш гостро – у Бахмуті, Соледарі, уся лінія на Донеччині.

Президент відзначив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину «під Новий рік».

Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

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Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.