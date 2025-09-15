Викинуло через лобове скло: на Київщині в аварії важко травмована 18-річна пасажирка

За фактом аварії розпочато досудове розслідування

Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожно-транспортної пригоди, у якій травмувалась дівчина. Вчора, 14 вересня о 23:25, у місті Біла Церква по бульвару Олександрійський трапилась аварія за участі двох автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посилання на поліцію Київщини.

Попередньо відомо, що 38-річний водій Toyota, рухаючись у напрямку села Фурси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot, яким керувала 31-річна жінка. Внаслідок удару автомобіль Toyota надалі зіткнувся з деревом, його 18-річну пасажирку викинуло на дорогу через лобове скло автомобіля.

Зазначається, що потерпілу дівчину госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, З січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

Антирейтинг очолює Дніпропетровщина – там 73 загиблих та 562 поранених від початку року. Далі йде Львівщина – там 59 загиблих та 561 травмований.

Більшість ДТП спричинені перевищенням швидкості. Крім того, у багатьох випадках причиною є порушення правил проїзду пішохідних переходів, ігнорування пріоритету на перехрестях, недотримання дистанції та керування у стані сп’яніння. У 27% випадків постраждалими є пішоходи.