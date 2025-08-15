Головна Країна Кримінал
Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Чоловіку проведуть психолого-психіатричну експертизу
фото Нацполіція

Зарубавши матір сокирою, зловмисник майже добу переховувався у лісі за селом

Інформація про виявлення тіла жінки з відрубаною сокирою головою в селі Клинини Хмельницького району надійшла до правоохоронців вдень у п'ятницю, 14 серпня. Про це, як пише «Главком», повідомили в поліції області.

Слідчі встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В учиненні умисного вбивства жінки обґрунтовано запідозрили її 38-річного сина, який до приїзду правоохоронців втік з місця події.  

Майже добу працівники управління карного розшуку та місцевого відділку поліції, максимально залучивши необхідні сили та технічні засоби, перевіряли усі можливі місця перебування чоловіка і врешті знайшли його в лісі за селом. 

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.  

Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі фото 1

В межах розслідування кримінального провадження буде призначена психолого-психіатрична експертиза з метою визначення усвідомлення підозрюваною у вбивстві особою своїх дій.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Нагадаємо, на Львівщині поліція затримала 21-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві літньої жінки та нанесенні ножових поранень її сину. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

А у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі до дружини намагався вбити свого суперника. Чоловік схопив кухонний ніж і вдарив 32-річного потерпілого в груди.

Теги: Хмельниччина вбивство поліція

