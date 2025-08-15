Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі

Зарубавши матір сокирою, зловмисник майже добу переховувався у лісі за селом

Інформація про виявлення тіла жінки з відрубаною сокирою головою в селі Клинини Хмельницького району надійшла до правоохоронців вдень у п'ятницю, 14 серпня. Про це, як пише «Главком», повідомили в поліції області.

Слідчі встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В учиненні умисного вбивства жінки обґрунтовано запідозрили її 38-річного сина, який до приїзду правоохоронців втік з місця події.

Майже добу працівники управління карного розшуку та місцевого відділку поліції, максимально залучивши необхідні сили та технічні засоби, перевіряли усі можливі місця перебування чоловіка і врешті знайшли його в лісі за селом.



Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В межах розслідування кримінального провадження буде призначена психолого-психіатрична експертиза з метою визначення усвідомлення підозрюваною у вбивстві особою своїх дій.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

