На Вінниччині п'яний тракторист наїхав на двох людей

Водій трактора затримали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі

Чоловіки, на яких наїхав тракторист, загинули на місці

У Могилів-Подільському районі на Вінниччині на території фермерського господарства сталася трагедія: п'яний водій трактора насмерть збив двох працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, інцидент трапився 11 вересня вдень у селі Дружба. Під час заготівлі силосу 58-річний водій трактора FENDT у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на двох колег – місцевих жителів віком 58 та 65 років. Від отриманих травм чоловіки померли на місці.

Водій трактора був затриманий. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

