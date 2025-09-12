Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині п'яний тракторист наїхав на двох людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині п'яний тракторист наїхав на двох людей
Водій трактора затримали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: поліція Вінницької області/Facebook

Чоловіки, на яких наїхав тракторист, загинули на місці

У Могилів-Подільському районі на Вінниччині на території фермерського господарства сталася трагедія: п'яний водій трактора насмерть збив двох працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, інцидент трапився 11 вересня вдень у селі Дружба. Під час заготівлі силосу 58-річний водій трактора FENDT у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на двох колег – місцевих жителів віком 58 та 65 років. Від отриманих травм чоловіки померли на місці.

Водій трактора був затриманий. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Раніше на території Вінницької області сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Поліцейські розслідують обставини кожної аварії, серед травмованих – дитина та підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінничини.

За даними поліції, у Вінниці по вул. Левка Лук’яненка 34-річний водій автомобіля Renault наїхав на 23-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалу госпіталізували, водій був тверезий.

Ще одна ДТП трапилася на перехресті вул. Вишенька та Пирогова, де 40-річний водій Volvo зіткнувся з 18-річним місцевим жителем, який керував електросамокатом. Керманича самоката доставили до лікарні.

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох чоловіків за хуліганські дії біля автозаправки у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

4 вересня близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення від 24-річного вінничанина, що біля АЗС по вулиці 600-річчя невідомі особи завдали тілесні ушкодження та використали проти нього газовий балончик. Слідчі Вінницького райуправління затримали неподалік місці події двох причетних чоловіків віком 33 та 46 років. Потерпілого доставлено до лікарні.

Теги: поліція Вінниччина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артиста добре знають не лише в Україні, але і за її межами
Помер співзасновник «Військові ЛГБТ+» Олександр Данілін, відомий як дреґ-артист Марлен Шкандаль
11 вересня, 16:18
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер
8 вересня, 16:29
Американський лідер прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть
Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці: що сказав
2 вересня, 22:20
За свій внесок у кінематограф Грем Грін був відзначений численними нагородами
У Канаді помер актор Грем Грін, відомий за ролями у «Зеленій милі», «Міцному горішку» та «Сутінках»
2 вересня, 08:39
Звєрєв розповів про смерть ще одного племінника на так званій СВО
Відомий путініст втратив другого племінника на війні в Україні
26 серпня, 02:47
Олексій Хабаров спеціалізувався на стрільбі з гвинтівки
На війні загинув багаторазовий рекордсмен України зі стрільби Олексій Хабаров
25 серпня, 13:47
Подробиці аварії уточнюються
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
РФ вбила сімʼю у Харкові
Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
20 серпня, 11:25
Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру
Змушував підлеглих працювати на будівництві. Ексначальник ДСНС отримав підозру
20 серпня, 09:29

Новини

На Вінниччині п'яний тракторист наїхав на двох людей
На Вінниччині п'яний тракторист наїхав на двох людей
Мати вчителя, що вбив двох учнів у Шаргороді, вперше розповіла, що передувало трагедії
Мати вчителя, що вбив двох учнів у Шаргороді, вперше розповіла, що передувало трагедії
Вбивство у Шаргороді. Підозрюваний відомий агресивною поведінкою: душив і шарпав дітей
Вбивство у Шаргороді. Підозрюваний відомий агресивною поведінкою: душив і шарпав дітей
Вбивство школярів у Шаргороді. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Вбивство школярів у Шаргороді. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Жителі Шаргорода несуть квіти на місце вбивства двох школярів: оголошено дату похорону
Жителі Шаргорода несуть квіти на місце вбивства двох школярів: оголошено дату похорону
Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя
Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua