У Києві затримується рух громадського транспорту через обстріл: перелік (оновлено)
Із затримкою курсує низка автобусів, трамваїв і тролейбусів
Унаслідок ворожої атаки на Київ частково перекрито рух транспорту. Затримується рух низки автобусів, трамваїв і тролейбусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Із затримкою курсують:
- автобуси №№ 33, 63, 81;
- тролейбуси №№ 6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37-А.
Також через перекриття руху транспорту на ділянці дороги від вул. Глибочицької до вул. Соляної автобуси № 14-Т, 112, 119 курсують:
- № 14-Т – до Лук’янівської площі;
- № 119 – до Повітрофлотського шляхопроводу;
- № 112 – до ст. м. «Контрактова площа».
Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинула одна людина, десятки мешканців столиці отримали травми. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували понад 40 осіб, які опинилися в небезпеці.
Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань.
До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.
