У Києві затримується рух громадського транспорту через обстріл: перелік (оновлено)

Із затримкою курсує низка автобусів, трамваїв і тролейбусів

Унаслідок ворожої атаки на Київ частково перекрито рух транспорту. Затримується рух низки автобусів, трамваїв і тролейбусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Із затримкою курсують:

автобуси №№ 33, 63, 81;

тролейбуси №№ 6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37-А.

Також через перекриття руху транспорту на ділянці дороги від вул. Глибочицької до вул. Соляної автобуси № 14-Т, 112, 119 курсують:

№ 14-Т – до Лук’янівської площі;

№ 119 – до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 112 – до ст. м. «Контрактова площа».

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинула одна людина, десятки мешканців столиці отримали травми. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували понад 40 осіб, які опинилися в небезпеці.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.