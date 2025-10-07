Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу

Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти

Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою

Трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.

Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали $500 тис. за звільнення. Також погрожували родині, вимагаючи відкликати заяву про зникнення.

Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою. Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Раніше правоохоронці Києва затримали п'ятьох зловмисників, які викрали 24-річного киянина, побили його та утримували в офісі, вимагаючи $50 тис. неіснуючого боргу. До вчинення злочину причетні пʼятеро місцевих мешканців віком від 23 до 43 років, а організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який тривалий час проживає у Києві.