Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу
Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти
фото: Офіс генпрокурора

Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою

Трьом мешканцям Кривого Рогу повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, зловмисники запросили свого знайомого – місцевого підприємця – на зустріч до кафе, де організували його викрадення. У балаклавах, із застосуванням сили та погроз зброєю, чоловіка зв’язали та вивели через чорний вихід.

Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу фото 1

Потерпілого вивезли до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району. Протягом трьох діб його били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали $500 тис. за звільнення. Також погрожували родині, вимагаючи відкликати заяву про зникнення.

Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу фото 2

Побоюючись викриття, нападники вивезли чоловіка у поле й залишили, погрожуючи розправою. Під час обшуків у затриманих вилучено зброю, паяльник, мобільні телефони, підроблені посвідчення правоохоронців, автомобілі та грошові кошти.

Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу фото 3

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Раніше правоохоронці Києва затримали п'ятьох зловмисників, які викрали 24-річного киянина, побили його та утримували в офісі, вимагаючи $50 тис. неіснуючого боргу. До вчинення злочину причетні пʼятеро місцевих мешканців віком від 23 до 43 років, а організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який тривалий час проживає у Києві.

Теги: Кривий Ріг Офіс Генерального прокурора викрадення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий іде за котом
Київський ТЦК заперечив, що мобілізував кота
5 жовтня, 16:22
Інцидент трапився у Покровському районі міста
У Кривому Розі чоловік порізав ножем військовослужбовців ТЦК
2 жовтня, 15:24
У Кривому Розі вбили Євгена Понурко
У Кривому Розі застрелено голову місцевої федерації самбо
27 вересня, 02:14
Ексвиконувач обов’язків голови правління харківського банку отримав підозру
Україна націоналізувала 2,5 млрд грн компанії, повʼязаної з російським букмекером
24 вересня, 12:14
Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми
Втеча за кордон та ухилення від мобілізації. Генпрокуратура відзвітувала про викриті схеми
22 вересня, 10:38
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив на понад 1,5 млн грн
«Подарунок від матері». Суд конфіскував 1,6 млн грн у посадовиці Офісу генпрокурора
17 вересня, 18:38
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
13 вересня, 17:58
Керівникам установи повідомлено про підозри
Правоохоронці викрили корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
10 вересня, 11:49

Кримінал

Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу
Кривий Ріг: зловмисники викрали підприємця, катували і вимагали $500 тис. викупу
Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з українських бійців, залишено під вартою
Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з українських бійців, залишено під вартою
На Донеччині офіцер замість служби у війську відправив бійців готувати шаурму
На Донеччині офіцер замість служби у війську відправив бійців готувати шаурму
БЕБ викрила контрабанду прикрас і годинників ОАЕ на мільйони доларів
БЕБ викрила контрабанду прикрас і годинників ОАЕ на мільйони доларів
Став добровольцем, аби шпигувати за ЗСУ. У Львові правоохоронці затримали росіянина
Став добровольцем, аби шпигувати за ЗСУ. У Львові правоохоронці затримали росіянина
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепа Куницького
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо нардепа Куницького

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua