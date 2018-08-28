Викрадено велосипеди станції велопрокату на Хрещатику (фото)



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Фото: Олексій Курпас Поліція проводить слідчі дії на місці пограбованої станції велопрокату

Прокату велосипедів на Хрещатику більше немає

У Києві на Хрещатику вкрали велосипеди станції міського велопрокату. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олексій Курпас.

«Прокату велосипедів на Хрещатику більше немає, його вкрали! Судячи з усього, у деяких скотство - це нормальний стан!!! Зламати лавочку, кинути сміття прямо на вулицю, наплювати в під'їзді, щось вкрасти», - гнівно написав він.

Нагадаємо, у Києві 15 серпня запустився громадський велопрокат.

За кілька днів після відкриття станцію міського велопрокату Nextbike біля метро «Героїв Дніпра» пошкодили вандали.

У КМДА повідомили, що за два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса, зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці.

У компанії Nextbike просять повідомляти про випадки вандалізму на сторінці nextbike.kyiv чи на гарячу лінію 0 800 21 0441.