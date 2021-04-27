У Києві вантажівка зачепила Seat і перекрила рух вулицею (відео)

Через ДТП рух було ускладнено

ДТП сталася через порушення правил дорожнього руху водієм Seat

У понеділок, 26 квітня, на перетині вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Seat і вантажівки. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій авто Seat не зайняв відповідне крайнє положення на проїжджій частині перед поворотом, чим спричинив зіткнення з автомобілем DAF.

Внаслідок ДТП вантажівка перекрила перехрестя, що суттєво ускладнило рух.

Під час автопригоди водії ушкоджень не отримали.

Патрульні склали на кермувальника Seat протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

«Будьте пильними та уважними на дорозі, бо від вас залежить життя інших учасників руху. Зважайте на траєкторію руху великогабаритних транспортних засобів», – закликають патрульні.

Як повідомлялося, 25 квітня на столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості вилетів на газон і кілька разів перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані.

За кермом автомобіля був молодий чоловік, який зник із місця трагедії. Наразі поліція розшукує чоловіка.