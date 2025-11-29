Головна Київ Новини
Київ. Рятувальники деблокувати тіло загиблого чоловіка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Київ. Рятувальники деблокувати тіло загиблого чоловіка
Багатоповерхівка у Києві, в яку поцілили уламки російського дрона під час атаки у ніч на 10 жовтня
фото: АР

Відомо про сімох постраждалих

У ніч на 29 листопада російські загарбники атакували столицю ударними дронами та ракетами. За повідомленням КМВА, підтверджено загибель одного чоловік внаслідок ворожого обстрілу, пише «Главком».

За уточненою інформацією, на одній з локацій в Святошинському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка.

Станом на 03:20 у Києві сім людей отримали поранення, трьох з них госпіталізовано.

Дніпровський район

У Дніпровському районі внаслідок атаки також постраждав багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, виникла пожежа.

Шевченківський район

Внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, там виникла пожежа на 4-5 поверхах. Пожежу локалізовано. Зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та автомобілів внаслідок уламків. Викликано медиків на декілька локацій.

Дарницький район

Уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. Є пошкодження будівлі, кілька автомобілів зазнали пошкоджень.

Соломʼянський район

Впали уламки на 25-поверховий житловий будинок, загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з першого по третій поверхи. Пошкоджені автівки в дворі, та виникла пожежа у приватному секторі.

Також внаслідок падіння уламків на дах 17-поверхового будинку – без пожежі.

Святошинський район

Уламки потрапили в підʼїзд триповерхового житлового будинку, є пошкодження.

Місцеві пабліки публікують кадри з наслідками атаки. На відео видно, що пожежа охопила квартиру у одній з багатоповерхівок. За повідомленням каналів, це кадри з Шевченківського району.

Як повідомлялось, уніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи. О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. 

Теги: Київ обстріл смерть рятувальники

