Київ. Рятувальники деблокувати тіло загиблого чоловіка
Відомо про сімох постраждалих
У ніч на 29 листопада російські загарбники атакували столицю ударними дронами та ракетами. За повідомленням КМВА, підтверджено загибель одного чоловік внаслідок ворожого обстрілу, пише «Главком».
За уточненою інформацією, на одній з локацій в Святошинському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка.
Станом на 03:20 у Києві сім людей отримали поранення, трьох з них госпіталізовано.
Дніпровський район
У Дніпровському районі внаслідок атаки також постраждав багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, виникла пожежа.
Шевченківський район
Внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, там виникла пожежа на 4-5 поверхах. Пожежу локалізовано. Зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури та автомобілів внаслідок уламків. Викликано медиків на декілька локацій.
Дарницький район
Уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі. Є пошкодження будівлі, кілька автомобілів зазнали пошкоджень.
Соломʼянський район
Впали уламки на 25-поверховий житловий будинок, загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з першого по третій поверхи. Пошкоджені автівки в дворі, та виникла пожежа у приватному секторі.
Також внаслідок падіння уламків на дах 17-поверхового будинку – без пожежі.
Святошинський район
Уламки потрапили в підʼїзд триповерхового житлового будинку, є пошкодження.
Місцеві пабліки публікують кадри з наслідками атаки. На відео видно, що пожежа охопила квартиру у одній з багатоповерхівок. За повідомленням каналів, це кадри з Шевченківського району.
Як повідомлялось, уніч на 29 листопада у Києві та області прогриміли вибухи. О 22:56 28 листопада у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
