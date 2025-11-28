Головна Київ Новини
Незаконна торгівля рідинами для електронних сигарет: у Києві вилучено товару на 1 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад дві тисячі одиниць продукції
фото: Бюро економічної безпеки

Роботу всіх п’яти магазинів припинено

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконний продаж рідин для електронних сигарет. Реалізовували продукцію у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу БЕБ.

За матеріалами справи, мережа магазинів Vape shoper продавала незаконно виготовлені рідини для електронних сигарет. Слідство встановило, що в цих торгових точках зберігали та торгували рідинами із вмістом нікотину, які були виготовлені без необхідних дозвільних документів.

«Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад дві тисячі одиниць такої продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1 млн грн. Роботу всіх п’яти магазинів припинено», – йдеться у повідомленні.

Слідство триває за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконний обіг підакцизних товарів та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом). Санкція статей передбачає до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Київщині викрили масштабну схему нелегального виготовлення рідин для електронних сигарет. Виробництво було налагоджене у промислових масштабах, а підпільна діяльність охоплювала також Вінницьку, Закарпатську та Львівську області. Продавали контрафакт під виглядом відомих брендів.

У Києві у торгових точках вилучили електронні цигарки та рідини до них, які продавали без жодних дозвільних документів та ліцензій. Загальна вартість вилученого під час обшуків товару орієнтовно становить 8,5 млн грн.

На вулицях, у переходах і навіть у столичному метро різко збільшилася кількість яток з яскравими вітринами та товаром, популярним здебільшого серед молоді. Покупцям, схильним палити, повсюди пропонується «модна» альтернатива – електронна сигарета із екзотичними заправками до неї.

Нагадаємо, генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн оцінила, яку частку ринку тютюнових виробів «перебивають» або перетягнули під себе виробники та продавці електронних сигарет і рідин до них. За її словами, щонайменше 3-5% споживачів сигарет щороку переходять на вживання рідин (повністю або більшою мірою). Складно спрогнозувати, чи триватиме так і надалі. З підвищенням акцизів на тютюнові вироби цей тренд має тенденцію до зростання.

