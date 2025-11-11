У Києві прорвало водопровід на Печерському узвозі: є загроза зсуву ґрунту

Внаслідок інциденту підвальне приміщення багатоповерхового будинку підтопило водою

На Печерському узвозі в Києві зафіксовано аварійний порив водопровідної труби діаметром 400 мм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Аварія сталася на водопровідній мережі діаметром 400 мм. Внаслідок інциденту підвальне приміщення дев’ятиповерхового житлового будинку опинилося підтопленим водою. Фахівці також попереджають про можливу небезпеку зсуву ґрунту в районі аварії.

Через пошкодження магістралі тимчасово припинено водопостачання за наступними адресами: Печерський узвіз, 6, 8, та 10.

На місці вже працюють аварійні бригади «Київводоканалу» та усі необхідні фахівці, залучені КМДА, для локалізації витоку та усунення наслідків. Роботи тривають, і подача води до будинків буде відновлена одразу після завершення ремонту.

Нагадаємо, під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.

Зазначається, що такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний, адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.

До слова, триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці. Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та три станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями «Лук’янівська» – «Глибочицька» й «Тараса Шевченка» – «Подільська». Станцію «Райдужна» збудують на лівому березі. У КМДА повідомили, що вже виконано частину підготовчих робіт, після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.