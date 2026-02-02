Головна Вінниця Новини
Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри
Перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду
фото: Національна поліція України

Правоохоронці провели 128 обшуків на території 20 областей

У межах масштабної спецоперації правоохоронці задокументували десятки епізодів підроблення медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю, а також інші підстави, що дозволяли чоловікам уникати мобілізації. Загалом правоохоронці провели 128 обшуків на території 20 областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Нацполіція на системній основі здійснює заходи з виявлення військовозобов’язаних і військовослужбовців, які в умовах воєнного стану намагаються уникнути служби в ЗСУ. Зокрема, йдеться про використання фальсифікованих медичних довідок та документів про нібито необхідність догляду за родичами з інвалідністю. Саме ці документи фігуранти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби», – йдеться у повідомленні.

Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри фото 1

Перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку.

Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри фото 2

Правоохоронці також встановили випадки, коли військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати.

Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри фото 3

Поліцейські провели 128 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та у місті Києві. У зловмисників вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, лікарські печатки, медичну документацію з ознаками фіктивності, а також чорнові записи.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри 110 військовослужбовцям та цивільним особам. Дії фігурантів у межах кримінальних проваджень кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);
  • ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);
  • ч. 1 ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації);
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів та їх використання);
  • ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

Нагадаємо, операція «Опікун» триває як комплексна та довгострокова ініціатива Нацполіції. Лише протягом минулого року правоохоронці провели кілька її етапів, у межах яких підозри отримали десятки зловмисників.

До слова, слідчі поліції Києва у взаємодії з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили чергову схему ухилення від військової служби. Організатор незаконної оборудки, 30-річний уродженець Чернігівської області, наживався на військовозобов’язаних чоловіках, запевняючи їх, що зможе «вирішити питання» з мобілізацією. 

