Масштабна операція «Опікун»: 110 ухилянтів отримали підозри

Перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду

Правоохоронці провели 128 обшуків на території 20 областей

У межах масштабної спецоперації правоохоронці задокументували десятки епізодів підроблення медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю, а також інші підстави, що дозволяли чоловікам уникати мобілізації. Загалом правоохоронці провели 128 обшуків на території 20 областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Нацполіція на системній основі здійснює заходи з виявлення військовозобов’язаних і військовослужбовців, які в умовах воєнного стану намагаються уникнути служби в ЗСУ. Зокрема, йдеться про використання фальсифікованих медичних довідок та документів про нібито необхідність догляду за родичами з інвалідністю. Саме ці документи фігуранти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби», – йдеться у повідомленні.

Перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку.

Правоохоронці також встановили випадки, коли військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати.

Поліцейські провели 128 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та у місті Києві. У зловмисників вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, лікарські печатки, медичну документацію з ознаками фіктивності, а також чорнові записи.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри 110 військовослужбовцям та цивільним особам. Дії фігурантів у межах кримінальних проваджень кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);

ч. 1 ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації);

ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів та їх використання);

ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

Нагадаємо, операція «Опікун» триває як комплексна та довгострокова ініціатива Нацполіції. Лише протягом минулого року правоохоронці провели кілька її етапів, у межах яких підозри отримали десятки зловмисників.

До слова, слідчі поліції Києва у взаємодії з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили чергову схему ухилення від військової служби. Організатор незаконної оборудки, 30-річний уродженець Чернігівської області, наживався на військовозобов’язаних чоловіках, запевняючи їх, що зможе «вирішити питання» з мобілізацією.