У Києві чоловік викрав автобус та влаштував масштабну аварію

Не впоравшись із керуванням, чоловік наїхав на припарковані автівки та врізався у дерево

У столиці нетверезий чоловік викрав автобус та втрапив на ньому в ДТП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За словами правоохоронців, на спецлінію 102 зателефонував киянин, який повідомив, що на одній з вулиць Святошинського району невідомий сів за кермо автобуса та скоїв дорожньо-транспортну пригоду. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

З’ясувалося, що транспортним засобом незаконно заволодів нетверезий чоловік – 32-річний мешканець Полтавської області, який днями приїхав до столиці.

Ідучи вулицею, зловмисник помітив припаркований автобус «Богдан» та, натиснувши на передні пасажирські двері, проник до салону. Усередині порушник виявив ключі від замка запалення, завів двигун і почав рух. Однак невдовзі не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями Toyota та Mercedes, які стояли поруч, а потім наїхав на дерево.

Оперативники затримали порушника на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

