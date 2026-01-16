Канікули у школах Києва продовжено: як це вплине на навчальний рік

Із 19 січня у столичних школах, за постановою уряду, будуть канікули

Канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул

З 19 січня у столичних школах продовжено канікули до 1 лютого. Утім навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Із 19 січня у столичних школах – канікули до 1 лютого. Таке рішення, відповідно до постанови уряду, обговорили на Раді оборони міста Києва. Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня», – йдеться у повідомленні.

Мер додав: «Наш пріоритет – безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто повинне виконувати».

Нагадаємо, зимові канікули у київських школах офіційно продовжено до 1 лютого 2026 року. Про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив міністр енергетики, перший віцепрем’єр міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Зауважимо, що з 16 січня в Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через російські атаки.