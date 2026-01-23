Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин
Собаки гріються у приміщенні магазину «Аврора»
фото: Andriy Pelvetskiy/Facebook

Депутатка Київради: «Ніколи не лишала свою собаку на вулиці під магазином, але й ніколи не заходила в середину разом з нею»

У Київраді зареєстрували проєкт, який дозволить власникам бізнесів у столиці самостійно вирішувати, чи пускати до приміщень людей із тваринами. Про це повідомила депутатка Вікторія Пташник, інформує «Главком».

Наразі регулювання утримання та поводження з собаками та котами в столиці забороняє заходити в публічні простори відвідувачам із тваринами, крім собак-поводирів.

Зазначається, що проєкт пропонує магазинам, аптекам, кафе та сервісним установам самостійно вирішувати, чи можна до приміщень заходити з тваринами та які правила відвідування. Ініціатива належить зоозахисній організації UAminals.

Проєкт рішення
Проєкт рішення
фото: Вікторія Пташник/Facebook

«Ніколи не лишала свою собаку на вулиці під магазином, бо вона б переживала,, але й ніколи не заходила в середину разом з нею. Завжди доводилось повертатись додому з прогулянки, лишати собаку і потім бігти в магазин. А зараз, мʼяко кажучи, не побігаєш. Для мене конкурентну перевагу виграли б ті супермаркети, які б встановили правила їхнього відвідування з собакою і треба дати їм таку можливість», – написала депутатка Київради.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян і представників бізнесу із закликом допомагати безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води. За його словами, у складних умовах війни випробування проходять не лише люди, а й тварини, які повністю залежать від людської турботи. Він закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів, а за можливості пускати їх у теплі приміщення.

Також екологи радять лишати в доступних місцях поживний корм. Для собак і котів найкраще підходить сухий корм, який не замерзає, або тепла каша. Важливо: за жодних обставин не давайте тваринам кістки. Вони не є поживними і не приносять жодної користі, натомість можуть спричинити серйозні внутрішні травми.

Читайте також:

Теги: Київ Київрада місцева влада тварини магазин столиця супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
25 грудня, 2025, 03:54
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
27 грудня, 2025, 23:16
Мацінка прибув до Києва
Новий глава МЗС Чехії прибув до України: через атаку РФ його потяг затримався
9 сiчня, 12:31
Снігоприбиральна техніка біля Михайлівського золотоверхого собору у Києві. 2 січня 2026 року
Київ засипає снігом: на вулиці виведено понад 200 одиниць спецтехніки
2 сiчня, 12:40
Земельні ділянки перебувають в межах пам’ятки археології місцевого значення – Культурний шар Подолу ІХ-ХVІІІ ст.
Скандальна забудова на Подолі: прокуратура оскаржує відмову в арешті двох ділянок
2 сiчня, 15:21
Ситуацію ускладнюватиме південно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня
5 сiчня, 16:08
РФ обстріляла столицю
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
9 сiчня, 06:55
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 24-25 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Сьогодні, 07:02
Попри обмеження в роботі всього комплексу, гіпермаркет Auchan продовжує працювати у штатному режимі
У Києві тимчасово зачинено ТРК «Проспект»: що відомо
Вчора, 08:50

Новини

За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин
Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин
У Києві на вихідних 24-25 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 24-25 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін
В одному з будинків-«ромашок» на Оболоні вийшли з ладу всі інженерні системи
В одному з будинків-«ромашок» на Оболоні вийшли з ладу всі інженерні системи
Ремонт пошкодженої обстрілом ТЕЦ у Києві: водолази провели унікальну спецоперацію
Ремонт пошкодженої обстрілом ТЕЦ у Києві: водолази провели унікальну спецоперацію

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua