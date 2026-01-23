Київрада пропонує дозволити магазинам та кафе пускати тварин

Депутатка Київради: «Ніколи не лишала свою собаку на вулиці під магазином, але й ніколи не заходила в середину разом з нею»

У Київраді зареєстрували проєкт, який дозволить власникам бізнесів у столиці самостійно вирішувати, чи пускати до приміщень людей із тваринами. Про це повідомила депутатка Вікторія Пташник, інформує «Главком».

Наразі регулювання утримання та поводження з собаками та котами в столиці забороняє заходити в публічні простори відвідувачам із тваринами, крім собак-поводирів.

Зазначається, що проєкт пропонує магазинам, аптекам, кафе та сервісним установам самостійно вирішувати, чи можна до приміщень заходити з тваринами та які правила відвідування. Ініціатива належить зоозахисній організації UAminals.

Проєкт рішення фото: Вікторія Пташник/Facebook

«Ніколи не лишала свою собаку на вулиці під магазином, бо вона б переживала,, але й ніколи не заходила в середину разом з нею. Завжди доводилось повертатись додому з прогулянки, лишати собаку і потім бігти в магазин. А зараз, мʼяко кажучи, не побігаєш. Для мене конкурентну перевагу виграли б ті супермаркети, які б встановили правила їхнього відвідування з собакою і треба дати їм таку можливість», – написала депутатка Київради.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян і представників бізнесу із закликом допомагати безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води. За його словами, у складних умовах війни випробування проходять не лише люди, а й тварини, які повністю залежать від людської турботи. Він закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів, а за можливості пускати їх у теплі приміщення.

Також екологи радять лишати в доступних місцях поживний корм. Для собак і котів найкраще підходить сухий корм, який не замерзає, або тепла каша. Важливо: за жодних обставин не давайте тваринам кістки. Вони не є поживними і не приносять жодної користі, натомість можуть спричинити серйозні внутрішні травми.