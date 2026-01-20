Служба в тилу за $12 тис.: у Києві викрито нову схему для ухилянтів

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідчі поліції Києва у взаємодії з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили чергову схему ухилення від військової служби. Організатор незаконної оборудки, 30-річний уродженець Чернігівської області, наживався на військовозобов’язаних чоловіках, запевняючи їх, що зможе «вирішити питання» з мобілізацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, своїм «клієнтам» чоловік пропонував два види «послуг»: працевлаштування на спеціалізоване підприємство для отримання відстрочки від призову або проходження служби у тилових підрозділах військової частини.

Зокрема, за $12 тис. ділок обіцяв влаштувати «клієнта» до однієї з військових частин Київського гарнізону та забезпечити проходження служби без залучення до виконання бойових завдань. Грошові кошти вимагав у два етапи: $7 тис. авансу та $5 тис. після завершення оборудки. Для переконливості він запевняв, що оформленням документів нібито займатиметься особисто заступник командира військової частини, тому «клієнту» не варто хвилюватися за результат.

Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання першої частини коштів фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання першої частини коштів. Слідчі Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція України/Facebook

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше поліцейські Києва оголосили про підозру двом чоловікам, які за 20 тис. грн обіцяли військовозобов’язаному зняти його з розшуку у ТЦК та влаштувати на критичне підприємство. За даними правоохоронців, зловмисники пропонували чоловікам призовного віку незаконне «вирішення» питань щодо зняття з розшуку та подальшого бронювання з використанням впливу на посадових осіб ТЦК та СП. Формальним приводом для цього було оформлення військовозобов’язаних до штату підприємства критичної інфраструктури.

До слова, на Тернопільщині суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який ухилився від призову за мобілізацією. Обвинувачений не визнав провини, заявивши, що не проти служити, але лише на власних умовах.