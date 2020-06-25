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    Вірус не відступив: Кличко оприлюднив дані щодо Covid-19 у Києві (карта)

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    Захворюваність на коронавірус у Києві - Вірус не відступив: Кличко оприлюднив дані щодо Covid-19 у Києві (карта)
    Захворюваність на коронавірус у Києві
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Дані Кличка і Міністерства охорони здоров'я дещо відрізняються

    На сьогодні, 25 червня, у Києві 4609 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 25 червня у Києві підтверджено 4613 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 85 осіб.

    Кличко повідомив, що серед тих, що захворіли:

    • 51 жінка віком від 18 до 78 років,
    • 3 дівчинки – від 2 до 14 років,
    • 23 чоловіки віком від 18 до 80 років,
    • четверо хлопчиків, від 7 до 17 років.

    Захворіли, зокрема, і троє медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків», - повідомив Кличко.

    Він підкреслив, що вірус не відступив. «Не ставтеся легковажно до свого здоров’я! Бережіть себе!» - закликав мер.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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