Ворожа атака на українські міста: головне за ніч 16 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч 16 квітня 2026 року

Російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову, водночас під ударом безпілотників опинилось місто Туапсе.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 квітня:

Атака на Дніпро: загинула людина, кількість поранених зросла до 10

У постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

У місті також горіли житлові будинки, гаражі та автомобілі, пошкоджено навчальний заклад. Рятувальники та медики продовжують працювати на місцях, а загроза повторних ударів тривала протягом ночі.

Атака дронів на Харків: є поранені, спалахнули пожежі у житлових районах

В Індустріальному районі безпілотник влучив поблизу багатоповерхового будинку, внаслідок чого загорілися цивільні автомобілі та виникла пожежа у дворі житлової забудови. Також зафіксовано інше влучання в межах житлового сектору.

У Немишлянському районі внаслідок атаки постраждали двоє людей – 66-річний чоловік та 77-річна жінка, яким медики надали допомогу.

Нічна атака на Київ: двоє загиблих, 18 постраждалих і руйнування в кількох районах

Внаслідок атаки загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Ще 18 мешканців столиці отримали поранення, з них 11 госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Найбільше руйнувань зафіксовано в Подільському районі, де сталося влучання в нежитлову будівлю, пошкоджено багатоповерхівки, частково зруйновано приватний будинок, а з-під завалів врятували дитину та її матір.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів.

Атака на Одесу: є поранені, пошкоджені будівлі в Приморському районі

Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та обстежують території. Дані про можливі додаткові руйнування ще встановлюються.

Дрони атакували Туапсе: під ударом опинився НПЗ «Роснафти»

У місті Туапсе вночі пролунали вибухи. Влучання могли статися по резервуарах нафтопереробного заводу, що належить «Роснафти». Після ударів на території об’єкта зафіксували пожежі, що підтверджується відео та повідомленнями очевидців.