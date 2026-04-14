Пожежа на Білоцерківщині: у вогні загинув 62-річний власник будинку

glavcom.ua
Ірина Міллер
Вогонь майже повністю знищив будинок у селі Фурси
фото: Національна поліція України

У селі Фурси Білоцерківського району під час загоряння житлового будинку загинув місцевий мешканець. За попередніми даними, причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про пожежу надійшло від сусідів 13 квітня о 10:15. На місце події прибули підрозділи ДСНС. Під час ліквідації вогню в приміщенні рятувальники виявили тіло 62-річного господаря помешкання.

Попередньо встановлено, що чоловік помер від отруєння чадним газом. Ймовірною причиною пожежі фахівці називають куріння у ліжку, проте остаточні висновки будуть зроблені після проведення відповідних експертиз.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини).

Правоохоронці вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки в побуті.

Нагадаємо, на Вінниччині у селі Кордишівка Козятинської громади загинуло літнє подружжя під час пожежі. Трагедія сталася в селі Кордишівка Козятинської громади. Фахівці дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС області встановлюють, що спричинило загоряння.

Теги: Київщина Біла Церква пожежа

