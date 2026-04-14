Пожежа на Білоцерківщині: у вогні загинув 62-річний власник будинку
Імовірною причиною пожежі за попередньою версією є куріння у ліжку
У селі Фурси Білоцерківського району під час загоряння житлового будинку загинув місцевий мешканець. За попередніми даними, причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Повідомлення про пожежу надійшло від сусідів 13 квітня о 10:15. На місце події прибули підрозділи ДСНС. Під час ліквідації вогню в приміщенні рятувальники виявили тіло 62-річного господаря помешкання.
Попередньо встановлено, що чоловік помер від отруєння чадним газом. Ймовірною причиною пожежі фахівці називають куріння у ліжку, проте остаточні висновки будуть зроблені після проведення відповідних експертиз.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини).
Правоохоронці вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки в побуті.
