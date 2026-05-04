На розмінованих землях Тетерівського лісництва на Київщині висаджено нові дерева (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
фото: Микола Калащник/Telegram

Разом з лісниками та рятівниками висадили близько 6 тис. саджанців

На території Тетерівського лісництва в Бородянці висадили нові дерева. Молодий ліс заклали на ділянці, яку нещодавно успішно обстежили та розмінували після російської окупації. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник, повідомляє «Главком».

«Разом з лісниками та рятівниками висадили близько 6000 саджанців. Сосни та берези на землі, яка ще нещодавно була небезпечною, а сьогодні стає частиною відновленого лісу Київщини», – написав він.

На землі, яка ще нещодавно була небезпечною, висаджено сосни та берези
фото: Микола Калашник/Telegram
Фото на згадку після виконаної роботи
фото: Микола Калашник/Telegram

За словами Калашника, Київська область продовжує активно оговтуватися від наслідків ворожої навали та повертатися до життя. Зокрема, у Бородянці, яка зазнала руйнувань, наразі активно триває нове будівництво, зводяться укриття та повністю відбудовується пошкоджена інфраструктура.

У Бородянці замовники під кінець 2025 року щедро профінансували підрядні організації, які не перший рік працюють на відбудові населеного пункту. Як повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro, на додаткові роботи з реконструкції вулично-дорожньої мережі (вул. Центральна) спрямовано 93,4 млн грн. Основний контракт Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області уклала із ТОВ «Ростдорстрой» ще навесні 2025 року. За договором підрядник мав виконати роботи за 429,9 млн грн. Це 4,8 км дороги з новими мережами каналізації, освітленням, зв’язком, водою і газом.

«Главком» також писав, що історія відбудови стадіону «Чемпіон» в Ірпені, який окупанти зруйнували на 80% під час боїв за Київщину, отримала продовження. Об’єкт, який влада не може відремонтувати вже третій рік, знову подорожчав. На майданчику Prozorro опубліковано новий тендер на додаткові роботи з капітального ремонту центрального міського стадіону «Чемпіон» на вулиці Соборній, 183-Б в Ірпені. Очікувана вартість – 27,7 млн грн.

До слова, у Бучі розквітли тюльпани, які місту подарували компанії з Нідерландів. Помилуватися квітами можна у Бучанському міському парку, парку «Диво», а також на міських клумбах.

