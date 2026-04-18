Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві

Надія Карбунар
фото з відкритих джерел

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина: щонайменше п’ятеро людей загинули, 10 – поранені, серед них дитина. Злочинець, рухаючись по вулиці Деміївській, упритул застрелив чотирьох людей. П’яту людину він вбив у магазині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За словами Клименка, нападник 1968 року народження діяв хаотично, розстрілюючи людей на вулиці та в магазині. Після цього він забарикадувався й утримував заручників.

За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог. Перемовини з нападником тривали близько 40 хвилин, однак результату не дали.

Зброя, яку використовував нападник, була офіційно зареєстрована. У грудні 2025 року він продовжив дозвіл на її зберігання та носіння. Наразі правоохоронці перевіряють обставини видачі дозволу.

Також генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що загиблих уже шестеро, одна жінка померла у лікарні.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. 

