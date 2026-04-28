Безпілотники атакували морський термінал та НПЗ у Туапсе

Лише декілька днів тому росіяни змогли погасити пожежу на НПЗ у Туапсе після минулої атаки

Вночі 28 квітня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Вибухи пролунали у Туапсе. Повідомляється, що БпЛА атакували морський термінал та нафтопереробний завод. Ймовірно, на обʼєкті розгорілася пожежа.

До речі, лише декілька днів тому росіяни змогли погасити пожежу на НПЗ у Туапсе після атаки 20 квітня.

Туапсинський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря. Морський термінал та нафтопереробний завод (НПЗ) у Туапсі утворюють єдиний виробничий комплекс, що належить компанії «Роснефть». Це є ключовим вузол для експорту російських нафтопродуктів через Чорне море.

Як відомо, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотермінала порту Туапсе у Краснодарському краю РФ. Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.