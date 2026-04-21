Зеленський ввів нову державну нагороду для учасників ліквідації ЧАЕС

Іванна Гончар
Нагороду вручатимуть громадянам України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Президентська нагорода призначена для ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський запровадив нову державну відзнаку «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». Відповідний указ №323/2026 глава держави підписав 20 квітня, передає «Главком».

Нагороду вручатимуть громадянам України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. При цьому нагородження посмертно не передбачене.

Відзнака має форму круглої медалі діаметром 32 мм із жовтого металу. На лицьовому боці зображено знак радіаційної небезпеки на тлі земної кулі, а також 4-й енергоблок ЧАЕС. По колу розміщено напис: «Рятівникам світу від ядерної катастрофи».

На зворотному боці міститься напис: «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», обрамлений лавровим вінком.

Відзнака кріпиться до стрічки з кольоровими смужками, а разом із нею вручатиметься посвідчення встановленого зразка.

Вручення нагороди відбуватиметься в урочистій обстановці президентом або уповноваженими особами.

До слова, напередодні 26 квітня – дня, коли світ згадуватиме 40-річчя найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – Київ готує цільову підтримку для постраждалих від аварії. Столиця надасть одноразову адресну матеріальну допомогу понад 42 тисячам мешканців міста. На ці потреби з міського бюджету спрямують понад 53 млн грн. 

