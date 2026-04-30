Одеса у вогні. З'явились кадри з численними пожежами після атак (відео)

Іванна Гончар
Горять житлові будинки, дитячий садочок в Одесі
фото: місцеві пабліки

Внаслідок нічної удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті, пише «Главком». Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

За повідомленням місцевої влади, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватний будинок, автостоянку та адміністративну будівлю. Також зафіксовано влучання в заклад освіти.

Під час другої хвилі ударів дрони влучили у багатоповерхівку та будівлю дитячого садка, де виникла пожежа. Місцеві повідомляють про пожежу на складі «Нової пошти».

За останніми даними, постраждали щонайменше шестеро людей. Усім надається медична допомога.

На місцях працюють рятувальники та інші оперативні служби.

Теги: Одеса обстріл пожежа

