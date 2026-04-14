У Броварах стався теракт

Ростислав Вонс
Правоохоронці затримали підозрюваних
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередніми даними, унаслідок вибуху постраждав чоловік

У Броварах на Київщині вранці 14 квітня пролунав вибух. За словами поліції, ймовірно, йдеться про теракт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що вибух стався у приватному секторі. Правоохоронці вже затримали підозрюваних.

Як повідомили поліцейські, подія має ознаки теракту. За попередніми даними, поранення отримав один чоловік, інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вдосвіта 23 березня у Бучі поблизу багатоквартирного будинку вибухнув невідомий предмет, згодом пролунав ще один вибух. Унаслідок інциденту поранення дістали двоє правоохоронців. Неподалік від місця вибухів правоохоронці затримали 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у закладенні вибухівки.

За словами затриманого, він познайомився в інтернеті з невідомим, який запропонував йому гроші за встановлення вибухових пристроїв – по 25 тис. грн за кожен вибух. Також, за його словами, чоловік погрожував і шантажував інформацією про місцеперебування його матері та нібито стеженням за нею за допомогою дрона.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

До слова, Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

