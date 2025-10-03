Головна Київ Новини
Вища рада правосуддя відсторонила столичну суддю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Суддю Північного апеляційного господарського суду відсторонено від здійснення правосуддя до 22 листопада
НАБУ та САП підозрюють суддю у незаконному збагаченні

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Північного апеляційного господарського суду від здійснення правосуддя до 22 листопада. Мова про Людмилу Кропивну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368-5 та частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України, тобто у набутті активів, вартість яких суттєво перевищує її законні доходи. Правоохоронці стверджують, що суддя внесла недостовірні відомості до щорічної декларації за 2021 рік, які відрізняються від достовірних на значну суму.

«Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, Вища рада правосуддя частково задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя», - йдеться в повідомленні.

До слова, Вища рада правосуддя доручила Раді суддів України та Державній судовій адміністрації перевірити роботу Печерського райсуду міста Києва. Це повʼязано зі зникненням справ двох скандальних суддів після того, як у ВРП розпочала розгляд дисциплінарних скарг на них.

Мова про суддів Печерського райсуду Києва Олега Білоцерківця та ліквідованого ОАСКу Кирила Гарника. Одного підозрюють у водінні в стані алкогольного спʼяніння, іншого – у систематичному ухваленні сумнівних рішень.

Як повідомлялося, Головне слідче управління Державного бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактами привласнення чужого майна (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу) і службового підроблення (ч. 2 стаття 366 Кримінального кодексу), у якому фігурує колишня голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Теги: Київ суд суддя Вища рада правосуддя

