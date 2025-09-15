Головна Країна Кримінал
Двоє колишніх суддів з Криму отримали вирок за держзраду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Двоє колишніх суддів з Криму отримали вирок за держзраду
Зловмисників засуджено до 11 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Freepik

Вироки отримали судді Апеляційного суду та Красногвардійського районного суду

Двох суддів з Криму, які перейшли на роботу до окупантів в Україні заочно засудили за державну зраду. Їм призначено 11 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Криму.

Як зазначається, двох колишніх суддів Апеляційного суду та Красногвардійського районного суду Криму визнано винними у державній зраді. Прокурори довели, що після окупації Криму засуджені зрадили присязі на вірність українському народові та перейшли на службу до ворога.

«Зокрема, один із засуджених обійняв посаду «судді Верховного Суду Республіки Крим», а інша – почала здійснювати «правосуддя» в окупаційному Красногвардійському районному суді. Своїми діями «служителі Феміди» сприяли становленню та функціонуванню окупаційних органів судової влади в Криму, а також надавали допомогу представникам держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила суддю із тимчасово окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру.

До слова, колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, обвинувачений у державній зраді, два роки прослужив у лавах Збройних сил України і звільнився звідти за станом здоров’я.

Теги: Крим прокуратура колабораціонізм суддя

