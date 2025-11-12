Головна Київ Новини
Двоє нетверезих чоловіків ледь не до смерті побили сусіда через музику

Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до десяти років ув’язнення
фото: поліція Києва/Facebook

Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку

У Києві поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко побили свого 39-річного сусіда, ледь не довівши його до смерті. Причиною жорстокої розправи став нібито гучний шум – зловмисники прийшли з’ясовувати стосунки через музику, яку чоловік слухав уночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

До Шевченківського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про бійку в одному із під’їздів будинку на проспекті Берестейському. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, нападників було затримано неподалік місця скоєння злочину: «Встановлено, що вночі у під’їзді багатоквартирного будинку двоє молодиків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшли до сусіда зʼясовувати стосунки нібито через музику, яку було чутно з його квартири. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої зловмисники жорстоко побили 39-річному сусіда. Із численними травмами чоловіка госпіталізували до медичного закладу».

Правоохоронці затримали 20-річного, раніше судимого за крадіжку, уродженця Чернігівської області та 25-річного уродженця Дніпропетровщини у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури оголосили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження вчинене групою осіб. За клопотанням слідчих суд обрав зловмисникам запобіжний захід – тримання під вартою.

Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у столиці поліцейські затримали 44-річну жінку, яка вирішила помститися доньці, підпаливши двері її квартири. До Святошинського управління надійшло повідомлення від 23-річної місцевої мешканки про займання вхідних дверей її помешкання у багатоповерхівці. Під час розслідування правоохоронці встановили, що до підпалу причетна мати потерпілої. Через побутовий конфлікт жінка прийшла до під’їзду доньки та запальничкою підпалила двері її квартири.

