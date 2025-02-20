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Заради збереження держави. Кличко закликав українців діяти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Заради збереження держави. Кличко закликав українців діяти
За словами Кличка, заяви американських посадовців – надто дивно-емоційні
фото: КМДА

Кличко закликав припинити політичні чвари, а замість підготовки до виборів зайнятись спільною роботою для захисту країни

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що для України наступив критичний момент, вона має бути, як ніколи, сильною. Він закликав українців до єдності, тверезого розуму та спільного захисту своєї країни. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Telegram.

«Сьогодні Україна повинна бути як ніколи сильною і єдиною. Відвагу і героїзм українці світові показали. Час продемонструвати єднання і консолідацію в країні, в суспільстві. Заради збереження держави та її демократичного майбутнього», – наголосив мер Києва.

Кличко закликав припинити політичні чвари, а замість підготовки до виборів зайнятись спільною роботою для захисту країни.

«Не вибори, не якесь поборювання всередині чи політичні амбіції важливі сьогодні. А – тверезий розум, спільна робота всіх на єдину мету – захист своєї країни. Щоб Путіну не вдалося зламати нас ізсередини. Як не вдалося за три роки повномасштабної війни поставити на коліна», – написав міський голова Києва.

За словами Кличка, заяви американських посадовців – надто дивно-емоційні. 

«Сьогодні момент, коли підіймають градус напруги – США риторикою, росія – військовою ескалацією. Але це не зупинить нашої боротьби. І про це сьогодні говорю з європейськими партнерами. Закликаючи їх консолідувати зусилля в посиленні допомоги Україні», – мер Києва. 

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Згодом президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, сенатором США Ліндсі Гремом та президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Лідер Франції Макрон в розмові з президентом поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами.

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

Теги: росія Віталій Кличко вибори українці Україна Telegram робота

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