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Кличко відреагував на проведення обшуків у будівлі КМДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кличко відреагував на проведення обшуків у будівлі КМДА
Кличко: «Якщо оприлюднені факти будуть доведені у суді, одразу ж будуть управлінські рішення»
фото: КМДА

За словами Кличка, столична влада «зацікавлена у встановленні правди та розраховує на обʼєктивне й неупереджене розслідування»

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на обшуки, які проходять сьогодні, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації. У своєму Telegram-каналі мер Києва заявив, що влада столиці співпрацює з правоохоронними органами і надає всі необхідні документи.

За словами Кличка, столична влада «зацікавлена у встановленні правди та розраховує на обʼєктивне й неупереджене розслідування».

«Якщо оприлюднені факти будуть доведені у суді, одразу ж будуть управлінські рішення», – запевнив мер.

Кличко зазначив, що рішення по земельних питаннях, про які сьогодні йдеться, ухвалювали згідно регламенту і їх підтримували представники всіх фракцій (політичних сил) Київради – і при розгляді на комісіях, і в сесійній залі.
 
«Боротися з корупцією, безумовно, потрібно! Бо це сьогодні – один  з ключових викликів для країни. І ця боротьба повинна бути ефективною та прозорою – на всіх рівнях і ланках державного управління. Та висвітлюватися так само широко медійно, як про Київ», - підсумував мер Києва. 

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2025 року. Зазначається, що представники КМДА надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства.

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Серед підозрюваних, як заявили у НАБУ:

  • ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;
  • заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);
  • голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;
  • перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
  • четверо інших осіб.

Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

Теги: обшук Віталій Кличко адвокат документи розслідування Telegram місто влада

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