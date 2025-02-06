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Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі, змінить маршрут: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі, змінить маршрут: схема
Автобуси маршруту № 7 змінять свій звичний маршрут через проведення ярмарку
фото: «Київпастранс», Facebook

Рух автобусів буде організовано за зміненою схемою

У Києві у п’ятницю, 7 лютого, зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 7, зміни відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства «Київпастранс». 

Як повідомили у комунальному підприємстві, продовольчий ярмарок запланований на вул. Бульварно –Кудрявській. 

З початку руху до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано по трасі: 

залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №7
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №7
інфографіка: КП «Київпастранс»

Нагадаємо, віртуальна валідація проїзду у застосунку «Київ Цифровий» стає доступною в усіх комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.   Зазначається, що усі контролери мають інструкції щодо перевірки нового виду оплати проїзду. У разі виникнення додаткових питань чи непорозумінь з контролерами варто звертатися на гарячу лінію КП «Київпастранc» за номером: 0800-504-411.

До слова, зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.

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Теги: ярмарок Київпастранс вокзал Київ громадський транспорт

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