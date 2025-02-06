Автобус, що курсує із вокзалу до Львівської площі, змінить маршрут: схема

Рух автобусів буде організовано за зміненою схемою

У Києві у п’ятницю, 7 лютого, зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 7, зміни відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства «Київпастранс».

Як повідомили у комунальному підприємстві, продовольчий ярмарок запланований на вул. Бульварно –Кудрявській.

З початку руху до закінчення ярмарку, рух автобусів буде організовано по трасі:

залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №7 інфографіка: КП «Київпастранс»

Нагадаємо, віртуальна валідація проїзду у застосунку «Київ Цифровий» стає доступною в усіх комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич. Зазначається, що усі контролери мають інструкції щодо перевірки нового виду оплати проїзду. У разі виникнення додаткових питань чи непорозумінь з контролерами варто звертатися на гарячу лінію КП «Київпастранc» за номером: 0800-504-411.

До слова, зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.