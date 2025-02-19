У Києві на лівому березі погіршилася якість повітря: дані моніторингу

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 зафіксовано середній рівень забрудненості

Станом на 8:00 19 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря низький на правому березі Києва та середній – на лівому. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 44 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 38.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 416.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 31.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.104 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30.5 мкг/м3;

діоксид азоту – 32.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 586.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 26.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 11.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 45 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 30.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 55.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 11.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 594.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 15.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 11.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 44 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 32 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 27.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30.4 мкг/м3;

діоксид сірки – 16.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 469.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 26.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.092 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 45 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 34.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 33.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 15.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 579.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 61.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 7.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 60 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 136.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 126.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 134.6 мкг/м3;

оксид вуглецю – 1246.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 74.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 74.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 79 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 67.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 56.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 60.8 мкг/м3;

озон – 9.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1048.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 57.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 25.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 43.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.