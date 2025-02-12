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В Оболонському районі Києва уламки пошкодили газифіковані будівлі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Оболонському районі Києва уламки пошкодили газифіковані будівлі
Газові служби проводять ретельну перевірку стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет, на предмет загазованості
фото: glavcom.ua

Аварійні служби «Київгазу» спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків

Сьогодні вранці через ворожий ракетний обстріл Києва було пошкоджено фасади та покрівлі газифікованих будівель. Про це повідомляє «Київгаз».

У зв’язку з цим тимчасово припинено розподіл газу до:

  • дошкільного закладу освіти;
  • дахової котельні бізнес-центру;
  • приміщення фінансової установи, де зазнали ураження три котельні (одну з них зруйнована, дві — пошкоджено).

Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт «Київгазу» спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків.

За словами газовиків, зараз проводиться ретельна перевірка стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет, на предмет загазованості.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.

Теги: Київ бізнес обстріл Київгаз уламки ракет ракетна атака

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