В Оболонському районі Києва уламки пошкодили газифіковані будівлі

Аварійні служби «Київгазу» спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків

Сьогодні вранці через ворожий ракетний обстріл Києва було пошкоджено фасади та покрівлі газифікованих будівель. Про це повідомляє «Київгаз».

У зв’язку з цим тимчасово припинено розподіл газу до:

дошкільного закладу освіти;

дахової котельні бізнес-центру;

приміщення фінансової установи, де зазнали ураження три котельні (одну з них зруйнована, дві — пошкоджено).

Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт «Київгазу» спільно з екстреними службами міста продовжують працювати в місцях падіння уламків.

За словами газовиків, зараз проводиться ретельна перевірка стану комунікацій, куди потрапили уламки ракет, на предмет загазованості.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.