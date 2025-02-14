Поповнення у Київському зоопарку: народився малюк гуанако (фото)

Новоспечені батьки, Ракель та Рікардо, оточили свого малюка турботою та пильнують за кожним його кроком

У Київському зоопарку поповнення – у пари гуанако, Ракель та Рікардо, народилося дитинча. Тварина отримала ім’я Санчо. Про це повідомили у Київського зоопарку.

У зоопарку зазначили, що новоспечені батьки, Ракель та Рікардо, оточили свого малюка турботою та ніжністю. Вони пильнують за кожним його кроком та ніжно піклуються про нього.

Київський зоопарк запрошує всіх охочих відвідати Санчо та його щасливу родину. Відвідувачі зможуть на власні очі побачити маленьке диво та спостерігати за його першими кроками.

До слова, гуанако – це південноамериканські ссавці з родини верблюдових, які вважаються предками одомашнених лами і альпаки. Вони відомі своєю граціозністю та швидкістю. Вони живуть стадами та харчуються рослинною їжею.

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У пари гуанако, що живуть у столичному зоопарку, народилося чудове пухнасте маля на ім’я Санчо фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, Facebook

Київський зоопарк розташований за адресою: проспект Берестейський, 32

Час роботи квиткових кас: пн. з 12:00 до 15:00, вт.- нд. з 10:00 до 15:00. Вхід у зоопарк — до 15:00, перебування на території — до 16:30. Вартість вхідного квитка: у квитковій касі – 250 грн (дорослий), 150 грн (дитячий), онлайн – на 20 грн дешевше.

Нагадаємо, українці обрали імена для двох дитинчат ягуарів, які народилися в харківському зоопарку. Імена тваринок, як і планувалося, мають символічне значення.

До слова, у сумському контактному зоопарку «Бабусине подвір’я» мешкає врятований українськими військовослужбовцями австралійський ему. Військові розповіли, що до їхніх окопів приходила пара ручних страусів, які не боялися людей. Але один з птахів підірвався на міні, тому евакуювати довелося вже одного. Зазначається, що зазвичай птах мешкає у вольєрі на вулиці, але з настанням морозів його тимчасово переселили у приміщення. Самка їсть зернові, полюбляє траву, кабачки, огірки та яблука.